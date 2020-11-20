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    Türk Tabipleri Birliği anketi: Günlük pozitif vaka sayısı 50 bine yaklaştı, her 10 dakikada 1 kişi Kovid-19'dan ölüyor

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    Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimleri aracılığıyla pandeminin durumuna ilişkin yaptığı ankete göre, günlük pozitif vaka sayısı 50 bine yaklaştı. TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Nuri Seha Yüksel, "Öyle bir noktaya geldik ki açıklanan resmi verilere göre de her 10 dakikada 1 vatandaşımızı Kovid-19 nedeniyle kaybediyoruz" dedi.

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hastalanan kişi sayı ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Eylül ve ekim aylarında pandeminin durumuna ilişkin rapor hazırlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, 'Pandemi Kasım 2020' anket sonuçlarını düzenlediği açıklamayla duyurdu.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın Türkiye genelinde 73 farklı ilden bin 270 aile hekimi ile yapılan anket verilerinden aktardığı habere göre, eylül ayında aile hekimlerinin izlem listesinde olan kişi sayısı 490 bin 966 kişiyken, bu sayı kasım ayında 1 milyon 435 bin 214’e ulaştı. Anket çalışmasından elde edilen verilere göre ise her gün 50 bine yakın kişiye Kovid-19 tanısı konuluyor.

    'Salgında kontrolü kaybettik'

    Anket çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada konuşan TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Nuri Seha Yüksel, salgında kötü bir tablonun ortaya çıktığını belirterek, "Öyle bir noktaya geldik ki açıklanan resmi verilere göre de her on dakikada 1 vatandaşımızı Kovid-19 nedeniyle kaybediyoruz. Her gün yeni sağlık çalışanının ölüm haberini sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz" dedi.

    TTB'nin bu zamana dek yaptığı açıklamalarla uyarılarını dile getirdiğini hatırlatan TTB Merkez Konseyi üyesi Doğan Eroğulları ise, "Salgında kontrolü kaybettik. Çünkü suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan bir pandemiyle mücedele anlayışı başarılı olamayacaktı, olamadı da. İkinci basamakta tedavi ediciyle karşılanan bir pandemi mücadelesinin bir başarıya ulaşamayacağı açıktı ve ulaşılamadı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekir dedik dinlenmedi” diye konuştu.

    'İstanbul'da aile hekimi başına düşen hasta sayısı 31.12'ye çıktı'

    Ekim ayında yaptıkları uyarıların ardından yeterli tedbirlerin alınmadığını belirten TTB Aile Hekimliği Kolu üyesi Emrah Kırımlı, aile hekimleriyle yaptıkları ankete ilişkin verileri paylaştı.

    Türkiye genelinde 73 farklı ilden bin 270’in katıldığı ankete göre aile hekimlerinin Kovid-19 izlem oranı eylüle göre ekim ayında yüzde 30 artış gösterirken, ekime göre kasım ayında ise izlem oranı yüzde 91 arttı.

    Vaka sayılarında 'korkunç bir artış' olduğunu ifade eden Kırımlı, eylül ayı başında aile hekimi başına düşen hasta sayısının 8.49, ekim ayında 6.3 olduğunu kasım ayında ise bu sayının 19.79’a çıktığını söyledi.

    Verilere göre İstanbul'da aile hekimi başına düşen Kovid-19’lu hasta sayısı ekim ayında 7.6 iken kasım ayında 31.12’ye çıktı. Ankara’da ekim ayında 12 olan bu veri 23.95’e yükseldi. İzmir’de ekim ayında hekim başında düşen pozitif hasta sayısı 3’ken kasım ayı itibariyle yaklaşık beş kat artarak 14.42’ye çıktı.

    'Türkiye’de 50 bine yakın insan her gün Kovid-19 tanısı alıyor'

    Türkiye'de günde 47 bin 629 yeni PCR pozitif hastanın aile hekimlerinin izlem listesine düştüğünü belirten Kırımlı, "Bunlar sadece bizim listelerimizde olanlar ve hastanede olanları bilemiyoruz. Türkiye’de 50 bine yakın insan her gün Kovid-19 tanısı alıyor” dedi.

    Yapılan çalışmaya göre PCR pozitif tanısı konan kişi sayısı ekim ayında 143 bin 732’iken kasım ayında bu sayı 476 bin 293’e çıktı.

    "Ekim ayında gerçekçi tedbirler alınmış olsa biz buraya gelmiş olmazdık” ifadelerini kullanan Kırımlı, "Ekim ayında 490 bin 966 kişi izlemdeydi. Kasım ayında bu sayı 1 milyon 435 bin 214’e çıktı. Türkiye’de 1.5 milyon kişi karantinada. Filyasyon ekiplerinin bunlara yetişmesi imkansız ve yetişemiyorlar” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Türkiye, Salgın, Anket, Filyasyon, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Kovid-19, PCR, Aile hekimliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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