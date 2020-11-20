MSB: Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında bir ay ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir" denildi.
Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine https://t.co/5J0NM2fWEO internet adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020
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