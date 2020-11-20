MSB: Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine https://t.co/5J0NM2fWEO internet adresinden ulaşabilirsiniz.