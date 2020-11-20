Twitter, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi

Twitter, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit dolu paylaşımını sildi.

Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli açıklamasının yer aldığı tweet, Twitter tarafından yayından kaldırıldı.

Twitter, Çakıcı'nın hesabından 17 Kasım Çarşamba günü paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı. Tehdit paylaşımının altında, "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısı yer aldı.

Devletimiz ve Sayın Devlet Bahçeli hakkında açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Allattin Çakıcıdan açıklamadır — Alaattin Çakıcı (@alattincakici) November 17, 2020

​Çakıcı'nın yine Twitter üzerinden "Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına cevabı" diyerek paylaştığı ikinci açıklaması ise erişime açık.

​AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, savcılığın Çakıcı hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Turan, "Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır" demişti.