Zonguldak'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Türk Kızılay'ın maske bağışı sırasında konuşan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Tosun, kent genelindeki hastanelerin yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi.

Halkı tedbirleri daha sıkı uygulamaya davet eden Tosun, "Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz. Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50'ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımız da açıkladı, tedbirlerin ağırlaşacağı malum. Bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaş riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla. Onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Planlamalar yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.