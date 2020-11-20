MSB: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin Ağdam ilinden imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından Azerbaycan ordusunun şehre girmesine ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Yıllar önce binbir zulüm ve işkenceyle öz toprakları işgal edilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün kendi topraklarına dönüyor. Kardeşlerimizin inandıkları gibi özgürce yaşayacakları #Ağdam’da bugün ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. pic.twitter.com/gx7OlApUNJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020

Paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP'leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği anların bulunduğu videoda, askerlerin kentte arama tarama faaliyetleri yaptığı görülüyor.

Ayrıca videoda, askerlerin, minaresine Azerbaycan bayrağı asılan kentteki bir caminin çevresini temizlediği ve camiden ezan okunulan anlar yer alıyor.

Kahraman #Azerbaycan Ordusu, öz toprağı olan #Ağdam’a Şanlı Ay Yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam’da Ezan sesi duyuldu.



Azerbaycan Askerleri, Ermenistan Ordusunun tuzakladığı mayın/EPY’leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek. pic.twitter.com/1lg2OHP9yd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020

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