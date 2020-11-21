Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ: Meclis kulisleri amele kahvesi gibi kalabalık oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan milletvekili sayısı 80'i geçince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni önlemler gündeme geldi. Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, milletvekili kulislerindeki yoğunluğa dikkat çekerek “Kulislerimiz amele kahvesi gibi kalabalık oluyor" dedi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Meclis Sağlık Komisyonu, koronavirüse yakalanan milletvekili sayısının 80’i geçmesi üzerine TBMM yerleşkesi için yeni önlemler reçetesi hazırladı.

Komisyonun tavsiyeleri Meclis Başkanlığı’nca uygulanırsa, Üyeler Lokantası kapatılarak milletvekillerine de personel gibi paketli kumanya dağıtılacak. Komisyonlar ile Genel Kurul’a katılımda HES kodu istenecek.

'Kurallar iyi anlatılsın'

Komisyonda belirlenen parti temsilcileri salı günü önlemler taslağına son şeklini verecek. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, önerilerini şöyle sıraladı:

“Meclis Genel Kurulu’nda havalandırma iyi yapılsın. Kapılardan sıkışık çıkılmasın. Maskesiz konuşulmasın. Maskenin kalitesi üzerinde özellikle bir kere daha durulsun. Maskenin nasıl kullanılacağı bütün Meclis çalışanlarına ve milletvekillerine iyi anlatılsın, öğretilsin. Ziyaretçi girişleri yasak ama maalesef deliniyor. Hassasiyetle buna mani olunsun.

'Önceden uzlaşı sağlansın'

Yemek ve diğer ikramlar kulislerde kısıtlansın. Meclis (Üyeler) Lokantası’nda da pakete geçilsin; buna yüzde 100 katılıyorum. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi sağlansın. Belki bir fırsat olur hepimiz için. Gece belli saatten sonra çalışma gerçekten sağlıksız. Servis araçlarının kalabalık olmaması sağlansın.

Vekile HES kodu

Dijital para kullanalım, mümkün olduğu kadar parayla bulaşmayı önlemek için. HES kodu milletvekilleri için de kullanılsın. Milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğu için kimse dokunamıyor ama en azından milletvekiline bildirilmesi lazım.

Özel filyasyon ekibi