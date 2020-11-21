Erivan'da Paşinyan'la görüşen Şoygu, Bakü'ye geçti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ve mevkidaşı Vagarşak Arutyunyan'la yaptığı görüşmelerin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle bu sabah Erivan'da Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin görüşmeler gerçekleştiren Şoygu, bu kez Azeri tarafıyla görüşmek üzere Bakü'ye iniş yaptı.

Şoygu'nun Azeri siyasetçilerle ve ordu yönetimiyle bir araya gelip Dağlık Karabağ'da yapılacak çalışmaların koordinasyon sürecini istişare etmesi bekleniyor.