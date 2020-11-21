Şarkıcı Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi" dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına konuk oldu.

Annesi ve babasının birbirinden farklı olduğunu dile getiren Gürman, Aslı Şafak'ın "Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?" Sorusuna "Babam ateistti" cevabını verdi.

Gürman, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağını belirterek şu sözlerle devam etti:

"İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi."

Aslı Şafak’ın "Babanız tarafından sevildiniz mi?" sorusu da Öykü Gürman'ı duygulandırdı. Gözleri dolan ünlü müzisyen konuşmakta zorlandı ve şunları söyledi:

"Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar."

'Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek'

Ateizm Derneği ise Gürman'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Derneğin resmi Twitter hesabında şu paylaşım yapıldı:

"Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan birtakım insanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem de, kökten dincilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek..."

Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan birtakım insanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem de, köktendincilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek... https://t.co/h9zw1KBFoI — Ateizm Derneği (@Ateizm_Dernegi) November 21, 2020

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