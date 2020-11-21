TBF Başkanı Türkoğlu: Koronavirüs testim pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.
Türkoğlu şunları söyledi:
- "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."
Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020
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