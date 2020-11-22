Masterchef yarışmacısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu

Son yayınlanan bölümü Bursa'da çekilen Masterchef Türkiye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 21, 2020

OdaTV'nin haberine göre Masterchef Türkiye ile adını duyuran Uğur Yılmaz Deniz'in Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, Kürtlere ve kadınlara ilişkin de saldırgan mesajlar attığı ve ırkçılık yaptığı ortaya çıktı.

Masterchef yarışmacısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye olduhttps://t.co/M54wFT8AkK pic.twitter.com/RFZiD28T5S — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2020

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