Haklarını isteyen işçiler köprüye çıktı: 2'si intihar girişiminde bulundu

Çalıştıkları firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup eylem yapmak istedi.
Köprü üzerinde grubu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gruptan iki kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekipler, intihar girişiminde bulunan iki kişinin de aralarında olduğu gruptakileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haklarını isteyen işçiler köprüye çıktı: İntihar girişiminde bulunan 2 kişi de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındıhttps://t.co/h85mWojqKF pic.twitter.com/YWFJXKAgHO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2020
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