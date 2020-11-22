İBB'nin kreş planına AK Parti-MHP'den net

İstanbul Eyüp'te üzerinde yıllardır İETT peronu ve kreş bulunan yaklaşık 5 dönümlük parselin imar planları mahkeme tarafından iptal edilince İBB yönetimi tarafından yeni bir plan hazırlandı. Ancak plan AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından kabul edilmedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Eyüpsultan'da yıllarca boş kalan alanın ne olacağı yılan hikayesine döndü.

Arazi 2003 tarihli planda yeşil alandı. 2010 yılında da parsel; 'kültürel tesis, dini tesis ve yeşil alan' fonksiyonuna alındı. Plan, açılan dava sonucu 2012'de yeşil alan miktarının azaldığı gerekçesi ile iptal edildi. Karar 2019'da kesinleşti.

Yeni İBB yönetimi de parsel için plan teklifi hazırladı. Parsel, 'kreş, yeşil alan ve belediye hizmet alanı' olarak düzenlendi. Teklif, 18 Kasım tarihli meclis oturumunda gündeme geldi.

AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plan teklifini reddederek arazinin tamamının 'yeşil alana' alınmasını uygun buldu. Komisyonun raporu, Millet İttifakı'nın ret, Cumhur İttifakı'nın 'evet' oyları ile kabul edildi. Böylece üzerinde İETT peronu ve Akşemsettin Anaokulu bulunan parselin tamamı 'yeşil alan' ilan edildi.