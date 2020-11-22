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    3 yılda 7 bin 312 yabancı Türkiye vatandaşı oldu

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011221043269162-3-yilda-7-bin-312-yabanci-turkiye-vatandasi-oldu/

    Türkiye'de son 3 yılda 7 bin 312 yabancı, 1 milyar 880 milyon dolarlık taşınmaz yatırımı yaparak Türkiye vatandaşlığı kazandı.

    Türkiye, emlak ve inşaat sektörünü canlı tutmak ve başka yatırımların yolunu açmak için 2017 ila 2018 arasında 1 milyon dolar sınırında taşınmaz alan yabacılara vatandaşlık verme uygulamasını başlattı. 18 Eylül 2018’den itibaren ise mevzuat değişikliği ile tutar sınırını 250 bin dolara indirildi.

    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, İ.Ü. adlı vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak yabancılara taşınmaz satışı yapılarak vatandaşlık verilmesini eleştirdi ve bu konudaki düzenlemelerin gözden geçirilmesini talep etti. İ.Ü. şimdiye kadar kaç yabacının bu yolla vatandaşlık elde ettiğini öğrenmek istedi.

    Komisyonun konuyu ilettiği İçişleri Bakanlığı, TBMM’ye gönderdiği yazıda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yabancı yatırımcıların istisna olarak olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlandığını hatırlattı.

    250 bin dolarlık yatırımla Türk vatandaşlığı mümkün

    Bakanlık verdiği yanıtta, mevzuattaki, "En az 250.000 dolar (2017-2018 arası en az 1.000.000 Amerikan Doları) veya karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alarak, tapu kaydına da üç yıl satılmaması şerhi koyduran, Çevre ve Şehricilik Bakanlığı’nca bu durumu onaylanan yabancılar Türk vatandaşlığı için başvurabilir” hükmünü anımsattı.

    2017-2018 arasında 1 milyon dolara 70 yabancı geldi

    Bakanlık bu çerçevede 2017-2018 döneminde en az 1 milyon dolar tutarında taşınmaz alan 70 yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını kazandığını bildirdi. Vatandaşlık alan 70 yabancı içinde 26 kişi ile İranlılar ilk sırada bulunurken, İranlıları, altı kişi ile Yemenliler ve beş kişi ile de Iraklılar takip etti. Filistin’den dört, Çin, Azerbaycan ve Afganistan’dan da üçer yatırımcı taşınmaz alımıyla vatandaşımız oldu. 1 milyon dolar vererek taşınmaz alan batılı ülke vatandaşları arasında ABD, İngiltere, Kanadalılar da yer aldı.

    Limit düşünce 1.8 milyar dolarlık ev satın aldılar

    Bakanlık verilerine göre, vatandaşlık için taşınmaz yatırım tutarı sınırının 250 bin dolar olarak belirlendiği 18 Eylül 2018 sonrasında bu yolla Türk vatandaşlığı alanların sayısında artış yaşandı. Eylül 2018 sonrasında, 93 ülkeden 7 bin 242 yabancı, 1 milyar 810 milyon 500 bin dolarlık taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı elde etti. Bu grupta da 1690 kişi ile yine İranlılar ilk sırada yer aldı. İranlıları 994 kişi ile Afganistan, 920 ile Irak ve 786 ile Yemenliler takip etti.

    Bu süreçte Almanya’dan üç, ABD’den 71, Arjantin’den iki, Avustralya’dan 10, Brezilya'dan beş, İngiltere’den 17, Fransa’dan 10, Hollanda’dan iki, Kanada’dan 31, Rusya'dan da 76 kişi Türkiye vatandaşı oldu.

    Dünyanın öbür ucundan gelen kişiler bile var

    Yatırımla Türk vatandaşı olanlar listesinde adı pek bilinmeyen ülke vatandaşları da bulunuyor. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu’dan 20, Antigua ve Barbuda’dan 10 yatırımcı taşınmaz yatırımı yoluyla Türkiye’den vatandaşlık elde etti.

    Belize, Cibuti, El Salvador, Eritre, Etyopya, Grenada, Komorlar Birliği, Moritanya, Nikaragua, Tuvalu, Vanuatu’dan yatırımcılar ile iki haymatlos (vatansız) da taşınmaz yatırımıyla Türkiye vatandaşlığı aldı.

    Böylece son 3 yılda toplam 1 milyar 880 milyon 500 bin dolarlık (yaklaşık  14.4 milyar TL) yatırımla 7 bin 312 yabancı, Türk vatandaşlığı elde etti.

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu, Vatandaşlık, Konut, Yatırım, Türkiye
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