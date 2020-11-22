İstanbul'da sokak kedilerini kesip yiyen kadın gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Tuzla'nın Aydınlı mahallesinde bir grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. adlı kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi'ne götürülen F. Ç.'nin ifadesinde kedi kesip yediğini kabul ettiği belirtildi.