Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve toplantılar yasaklandı

Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 gün süreyle yasaklandı.
Salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenecek Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Hakkında Basın Duyurusu. https://t.co/KP5Z9GioWA@SeddarYavuz pic.twitter.com/DseDvoRwVF— TC Kocaeli Valiliği #Hayatevesığar (@kocaelivaliligi) November 22, 2020
"Bulaşının yayılmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Kocaeli sınırları içerisinde 22 Kasım saat 24:00’ten 21 Aralık saat 24:00’e kadar 30 gün süreyle 2911 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince yasaklanmıştır.”
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