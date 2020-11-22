Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve toplantılar yasaklandı

Kocaeli Valiliği, bugünden itibaren başlayacak şekilde kentteki tüm gösteri yürüyüşlerini ve açık hava toplantılarını yasakladığını duyurdu.

Kocaeli'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 gün süreyle yasaklandı.

Salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenecek Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Hakkında Basın Duyurusu. https://t.co/KP5Z9GioWA@SeddarYavuz pic.twitter.com/DseDvoRwVF — TC Kocaeli Valiliği #Hayatevesığar (@kocaelivaliligi) November 22, 2020

​"Bulaşının yayılmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, Kocaeli sınırları içerisinde 22 Kasım saat 24:00’ten 21 Aralık saat 24:00’e kadar 30 gün süreyle 2911 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince yasaklanmıştır.”