Erdoğan: Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız

"Bizimle asla ilgisi olmayan açıklamalarla, reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Salgın tedbirleri sebebiyle bir süre ara verilecek kongrelerin son beşinin yapıldığını ifade eden Erdoğan, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu belirten ecdadı, yaşanılan bu dönemde daha iyi anladıklarını söyledi.

'Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz'

Erdoğan, salgının yeni dalgasının tüm dünyayla birlikte ülkeyi de etkisi altına aldığını anımsatarak, "Bu sebeple insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma hızını düşürecek ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıyla bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz" diye konuştu.

AK Parti Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerimize canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. https://t.co/P39lfgOdui — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2020

'Gelişmiş ülkelerin dahi önüne geçemediği salgın dalgasının altında kalmamızı umdular'

Salgın döneminde sağlık alanında yeni hastaneleriyle, donanımlarıyla, personeliyle kurulan güçlü altyapının ne derece hayati önemi olduğunun görüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını ve dışarıdaki mekanizmalarını kullanarak sinsi oyunlarla ve tuzakla tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sananların heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara, savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini ortaya serdik. Önce emniyet ve yargı, ardından ordu içindeki FETÖ'cüleri kullanarak darbe yapmaya kalktılar. Demokrasiye, milli iradeye ve hukuka daha güçlü şekilde sarıldık. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler. Başlarını ezdik. Siyaseti etkisiz hale getirerek, vesayeti diriltme hesabına girdiler. Cumhur İttifakı'yla yönetim sistemimizde tarihi bir değişim gerçekleştirdik. Irak'ta ve Suriye'de bölgemizin ve medeniyetimizin kalbine bir hançer gibi saplanacak oluşumlar kurmaya kalktılar, önüne geçtik. Ekonomimizi yıkmayı denediler. Yapısal reformlarımızı yeni bir anlayışla hızlandırarak bu saldırıyı da engelleyecek adımları attık. Gelişmiş ülkelerin dahi önüne geçemediği salgın dalgasının altında kalmamızı umdular, tam tersine kendimizle birlikte tüm dostlarımıza el uzattığımız bir mücadele iklimi tesis ettik."

'Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, hükümetimizle ilişkili hale getirilemez.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizimle asla ilgisi olmayan açıklamalarla, reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez.

Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle birlikte olamayız. Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.

Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız.

'Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz'