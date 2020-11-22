Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, koronavirüs salgınının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini söyledi.
"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" diyen Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.
G20 Liderler Zirvesi Video Konferansı https://t.co/YCzC8PtRRY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2020
Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:
'İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz'
- Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.
- İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.
- Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
- İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.
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