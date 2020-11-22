Erdoğan: Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la savaşan tek NATO ülkesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, koronavirüs salgınının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini söyledi.

"Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" diyen Erdoğan, "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi Video Konferansı https://t.co/YCzC8PtRRY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2020

​Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

'İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz'