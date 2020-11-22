Gülistan Doku’nun ablasına, şüphelinin üvey babasının şikayeti üzerine 'mala zarar vermek'ten 50 bin TL para cezası

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Dersim'de 323 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya, son olarak görüştüğü Zeynal Abarakov'un üvey babası Engil Yücel'in şikayeti üzerine "mala zarar vermek" gerekçesiyle soruşturma açıldı. Doku, açılan soruşturma kapsamında çağrıldığı Diyarbakır Ergani Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

'Evde kriminal inceleme yapılmadı'

Duruma tepki gösteren abla Doku, evlerinde kriminal inceleme yapılmadığını, bu yüzden evin taşınmasına engel olduğunu söyledi. Abla Doku, hiçbir mala zarar vermediğini belirterek, "Bu durumda bir hakim veya savcı ne yapardı. O evde kriminal inceleme yapılmamış ve bu ev taşınıyor. Orada bir iz var mı, yok mu? Belki de o evde benim kardeşimden bir iz var. Polis de eşyaların taşınmasına izin vermedi. Oradaki polis de biliyordu kriminal incelemenin yapılmadığını. O gün polisler de evin taşınmasına izin vermedi. Engin Yücel, 'Aygül Doku malıma 50 bin TL zarar vermiş' diyor. Benim annemin ve babamın kefen parasına göz dikmişler" diye konuştu.