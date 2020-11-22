Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin

Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020’de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da 1 yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten. pic.twitter.com/cYMyxD3PGy