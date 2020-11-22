Sokağa çıkma kısıtlamasında Amasya Belediyesi sokakları yıkıyor

Amasya Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağlıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi özel solüsyonla dezenfekte ediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekibi Amasya'yı köpüklü suyla yıkıyor https://t.co/JKu7E2X4b9 pic.twitter.com/8hmEAB09vc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2020

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