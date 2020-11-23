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    İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında restoran ve kafeler paket servis ile al - götür şeklinde hizmet vermeye başladı. Bursa'da ise bir restoranın AKP'li üst düzey isimleri ağırladığı ileri sürüldü.

    Bursa Valiliği'nden kısıtlamaya rağmen açık olan restorana ilişkin açıklama

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    İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoran ve kafeler paket servis ile al - götür şeklinde hizmet vermeye başladı. Bursa'da ise bir restoranın AK Partili üst düzey isimleri ağırladığı ileri sürüldü. Valilik iddiayı yalanlayarak restorandaki etkinliğin 'kız isteme yemeği' olduğunu belirtti.

    İddiaya göre, Bursa'da, Koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gereken bir restoran, çakarlı arabayla gelen bir bakan yardımcısının da aralarında bulunduğu kalabalık grup tarafından açtırıldı. Şikayet üzerine gelen polislerin korumalar tarafından içeri alınmadığı öne sürüldü. Çevredekiler, "Yasak nedeniyle esnaf kan ağlarken bu restoran açık. Yasak AKP'lilere işlemiyor mu" diye tepkisini dile getirdi.

    Bakanlık genelgesine göre restoranlar cuma gününden itibaren sadece paket servis yapabilirken, içeri müşteri kabul edemiyor. 

    Odatv’den Rabia Deniz’in haberine göre ise yapılan şikâyet üzerine restorana polis ekipleri geldi. Ancak korumalar, polisi, “10 dakika sonra boşaltacağız” diyerek içeri almadı. Kalabalık grup yemeğini yedikten sonra restorandan ayrıldı.

    T24'ün haberine göre, söz konusu restoran,  AK Partili üst düzey isimleri ağırlamasıyla da biliyor.

    Bursa Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mekanda 30 kişinin yemek yediğinin tespit edildiğini, ancak kamu görevlisine rastlanmadığını söyledi.

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız isteme merasimi için yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapılan restoran hakkında işlem başlatıldı. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Nilüfer Eker Park'taki bir restoranın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin genelge kapsamı dışında müşterilerine içeride yemek servisi yaptığı yönünde ihbar alındığı belirtildi.

    Söz konusu iş yerine uygulama yapıldığı ifade edilen açıklama şöyle:

    "İş yerinin açık olduğu, yaklaşık 30 kişiye yemek servisi yapıldığı, 2 aile arasında kız isteme merasimi çerçevesinde yemek verildiği, ayrıca dışarıya da paket servisi yapıldığı tespit edilmiş, genelge hükümleri doğrultusunda söz konusu işletme hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine işletme içerisinde bir kamu görevlisinin bulunduğuna dair bir tespit yapılamamış, görevlilerimizin de içeriye girmesine yönelik herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır."
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