Ahmet Hakan: Erdoğan Arınç’la yolunu alenen ayırmış oldu, bakalım Arınç gereğini yapacak mı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, "İsim vermedi ama sözleri adrese teslimdi. Bakalım Bülent Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak? Benim açımdan ise durum şu: Bülent Arınç falan umurumda bile değil. Beni ilgilendiren tek bir husus var. Bülent Arınç’ın lüzumsuzluğu yüzünden içine girilmek istenen reform yolundan dönülmesin istiyorum ben. O yolda kararlılıkla adımlar atılmasını bekliyorum" düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, AKP kurucularından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.