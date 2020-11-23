Gram altında artış sürüyor: '2020 yılı 500 bandı üzerinde kapanacak'

Gram altın 459 liradan haftayı kapatırken yeni hafta ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak edilmeye başlandı.

Yeni haftada altın fiyatlarında sabah saatlerinde yine yükseliş söz konusu.

Gram altın 457.39 TL alış 461.84 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Gram altında son alım fırsatları olduğuna değinen Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, 2020 senesinin GR/500 bandı üzerinde kapanacağını belirterek altında 450 seviyelerinin artık görülmesinin hayal olacağını dile getirdi.

Hacıoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

• ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in teşvik paketine yönelik açıklamaları altında 1873 referans seviyesinin aşılmasına neden oldu. Altın, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarını gerçekleştirmesi halinde pozitif algı güç kazanabilir.

• Gram Altın TCMB’nin faiz kararı sonrası USDTRY tarafındaki düşüşün de etkisiyle Cuma günü 450 seviyesini test etti. Ancak sonrasında gelen alıcılar ile artık 455-458 seviyesindeyiz. Gün içinde 450-458 ana destek olarak kullanılarak, buranın üzerinde düzeltme hareketleri gözlenebilir.

• 1850 desteği üzerinde tepki alımları gözleniyor. Bu nedenle 1950 üzeri yukarı hareketin devamı mümkün. 1850 üzerinde kalabilirse 1875 1888 1900 ve 1920 hedef konumunda olabilir. 458 üzerinde kalırsak, 465 473 484 ve 496 ilk hedefler olarak kullanılabilir.