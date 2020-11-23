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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. 

    İmamoğlu: Dün İstanbul’daki vefat sayısı 186, susayım mı, yutkunayım mı?

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    İBB Başkanı İmamoğlu, "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz" dedi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. 

    Burada esnafın sorularını yanıtlayan İmamoğlu,  İstanbul’daki, 'bulaşıcı hastalık' kaynaklı vefatlarla ilgili de bilgiler paylaştı.

    'Bu konuda benim dilimin kemiği yok'

    Esnaf Serdar Can’ın, “Bazı belediyeler, aynı gün iki yerde pazarı olan esnafa, birini açtırıyor, birini açtırmıyor” şeklindeki serzenişine cevap veren İmamoğlu,  “Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim defnimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul’da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim. Ama pandemiyse konu, hepinizi Allah korusun. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin" dedi. 

    'İBB olarak örnek pazarlar açmak istiyoruz'

    İmamoğlu, esnafın pazar yerleriyle ilgili dile getirdiği sıkıntılara, “İstanbul’daki 462 semt pazarının, sadece 6-7’si bizim yetki alanımızda. Onun dışındaki pazarlarda bir yetkimiz yok. Canınızı sıkan unsurlar var ise, bize iletin, biz de ilgili başkanlara iletelim” yanıtını verdi.

    Her yerde pazar açmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten İmamoğlu, “İBB olarak, örnek pazarlar açarak, örnek uygulamalarla sisteme katkı sunmak istediğimiz için pazar açalım istiyorum. Arkadaşlarımla da öyle çalışıyoruz. Oralarda, özellikle İstanbul’da üretilen bazı ürünlerin de satılmasına fırsat tanımak istiyoruz. O bağlamda biz de pazar açmaya biraz devam edeceğiz” diye konuştu. İmamoğlu’na, hal esnafının sorunlarının çözümüne yaptığı katkılardan dolayı İSKOMDER Başkanı Uçan tarafından plaket sunuldu.

    'Mülk sahibi sizsiniz'

    İBB Başkanı ve yöneticiler olarak mülk sahibi olmadıklarını vurguladı. “Biz, size hizmet eden insanlarız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

    “Mülk sahibi, sizsiniz. Mülk sahibi, bütün İstanbullu. Bizim anlayışımızda, hükmetmek yok; ‘Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız’ yok. Bizim anlayışımızda, en doğruyu beraber bulmak var. Bu, burası için değil, İstanbul’un her konusu için. Başka türlüsü zaten doğru da değil. Oy verirken, kime verdiğinizin önemi yok. Mülk sahibi mi seçiyorsunuz? Hayır. Sizi iyi temsil etsin diye, belediye başkanı seçiyorsunuz. Beylikdüzü Belediye Başkanı’mız da burada, biz de buradayız; seçildik. Bana göre, dünyanın en kutsal makamında oturuyorum. Çok kutsal, çok değerli. Bizim hizmet anlayışımız ya da işlerinizi yaparken size ulaştıracağımız bir takım kararlar, sizin de hissedildiğiniz, sıkıntılarınızın, düşüncelerinizin dinlendiği ve ortak akılla, ortak karar alma biçimi. Bizim çalışma metodumuz, sistemimiz bu.”

    Etiketler:
    vaka sayısı, ölü sayısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Ekrem İmamoğlu
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