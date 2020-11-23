Araştırma: Şirketlerin 2021 için planlandıkları ortalama maaş artışı yüzde 17

Türkiye’nin önde gelen 46 şirketinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, şirketlerin 2021 için planlandıkları ortalama maaş artışı yüzde 17. Yüzde 43’ü ise pandemi sonrası dönemde de çalışanlarının en az yüzde 60’ına uzaktan çalışma seçeneği sunmayı planlıyor.