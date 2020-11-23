İBB'den '80 günlük su kaldı' iddiasına açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir" dedi.

Ongun, kentte su temininin sadece barajlardan yapılmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3’ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır."

Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3’ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 23, 2020

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