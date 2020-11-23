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    Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Ülke genelinde hayatını kaybeden kadın sayısında ciddi bir düşüş sağladık

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    Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türkiye genelinde alınan tedbirlerle, hayatını kaybeden kadın sayısında ciddi oranda düşüş sağlandığını söyledi.

    Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Anıttepe Yerleşkesi'nde düzenlendi.

    Şiddet gören ya da görme ihtimali olan bir kadının Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) nasıl kullanacağını anlatan tanıtım filminin yayımlanmasının ardından konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, aile içi ve kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek, mevcut kabiliyet ve kapasiteyi değerlendirerek yeni mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

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    Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede suçun işlenmesinden önce koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

    "Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve alınan tedbirler sayesinde ülke genelinde hayatını kaybeden kadın sayısında ciddi oranda bir düşüş sağladık. Kadınlara yönelik fiziksel ve duygusal şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artması için yaptığımız önemli çalışmalardan biri de her nerede olursa olsunlar şiddet mağduru kadınlarımıza bir tuş mesafesinde olduğumuz KADES yazılımının hayata geçirilmesidir. 24 Mart 2018’den bu yana 620 bin 829 kişinin indirdiği ve 48 bin 686 kadının ihbarda bulunduğu KADES yazılımı sayesinde şiddet mağduru kadınlar, 112 ve 155 acil çağrı merkezine ulaşarak ekiplerimizden yardım isteyebiliyorlar."

    'Kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı geride kaldı'

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer de kadına şiddetle mücadele konusunda kolluk kuvvetlerine büyük sorumluluk düştüğünü dile getirerek, bu konuda yoğun mesai sarf ettiklerini söyledi.

    "Kol kırılır, yen içinde kalır" ya da "barıştırıp gönderme" anlayışının geride bırakıldığını ifade eden Tuncer, koruyucu ve önleyici tedbirlerin en kısa sürede alındığının altını çizdi.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Türkiye, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kadına şiddet, Mehmet Aktaş, KADES
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