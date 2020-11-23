15 yaşındaki çocuk işçinin darp edilmesiyle ilgili davada tutuklama talebine ret

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve o anların kameraya kaydedilmesine ilişkin iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, şüphelilerin tutuklanması talebini reddetti.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edilmesi, darp anlarının Bayram S.K. tarafından cep telefonuyla kayda alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca kısa sürede iddianame hazırlanmıştı.

Şüphelilerden Bayram S.K'nin 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti. Yücel B. hakkında ayrıca 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" ve "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama' suçundan toplam 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti. İddianamede, şüphelilerin işledikleri suçla toplumda uyandırdıkları infial, eğlenmek amaçlı yaşı küçük mağduru darp etmiş olmaları, atılı suçun mağdurun geleceği üzerindeki olumsuz etki dikkate alınarak iddianame kabul edildiğinde tutuklanmaları da istenmişti.

İddianame, gönderildiği İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, savcılığın şüphelilerin tutuklanması yönündeki talebini ise reddetti. Mahkeme, ilk duruşmanın 27 Nisan'da yapılmasına da karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2020 günü başvuru yapılarak henüz 15 yaşında olan mağdurun darp edildiği bildirilerek soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli Bayram S. K'nin iş yeri sahibi olduğu, şüpheli Yücel B. aynı iş yerinde kaplama ustası olarak çalıştığı ve mağdur Enes'in şüpheli Yücel'in yanında yaklaşık bir yıldır çırak olarak çalıştığı belirtildi.

İddianamede, müracaattan 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Yücel B'nin, mağdur Enes'e defalarca tokat attığı, şüpheli Bayram S.K'nin ise darp anlarını görüntüye aldığı, her ne kadar Bayram'ın darp etme görüntüsü yoksa da kayıtlarda "Evet Yücel abi, devam et. Yücel abi böyle bitmez. Yücel abi" diyerek şüpheli Yücel'in mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedildi.

Mağdur Enes'in henüz 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık veremediği, tamamen korumacı bir tavır aldığı vurgulandı. Mağdurun ifadesinde, bu olaylardan 6 ay önce şüpheli Yücel B'nin sağ işaret parmağını tahta kesme makinesiyle kestiğini söylediği de yer aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli hakkında savcılık, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama' suçundan tutuklanmalarını talep etmişti. Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık şüphelilerin tutuklanmalarına itirazda bulunmuş, ancak itiraz üst mahkemece reddedilmişti.