Özür dilemek için otomobilinden indi, canından oldu

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde meydana geldi. Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki otomobil, önündeki Ümit A.’nın kullandığı otomobile çarptı.

Ardından sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen’e ve otomobiline, arkasındaki Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı.

İki araç arasında sıkıştı

Özgen, iki otomobilin arasına sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özgen, ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.