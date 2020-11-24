Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli’de 324 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nün tamamının taranmasının ardından sonlandırıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku’nun bulunması için 15 Ekim’de Tunceli Valiliğinin talimatıyla yeniden başlatılan arama faaliyetleri günlerce sürdürüldü.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Uzunçayır Baraj Gölü'nde 100 gün süren arama çalışmaları bugün son buldu. Arama çalışmalarının bitmesi sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan abla Aygül Doku, yetkililerin bundan sonra arama çalışmalarıyla ilgili ne yapacağını sordu.

'Yetkililer bundan sonra ne yapacak?'

Munzur'da ikinci kez yapılan arama çalışmalarında da Gülistan'a ulaşılmadığını belirten Aygül Doku, şu ifadeleri kullandı;