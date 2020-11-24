Resmi Gazete'de yayımlandı: Avukatlık ücretlerine zam

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye geçen yıla oranla ortalama yüzde 20 artış yapıldı. 450 TL olan "Bir saate kadar büroda sözlü danışma" ücreti 540 TL'ye yükseldi.