Şahin’den Arınç’a tepki: Ne söyleyeceksek YİK’te söyleyelim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki ifadelerine bir tepki de eski Meclis Başkanı ve YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’den geldi.

Eski Meclis Başkanı ve YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, 'abi' diye hitap ettiği ve YİK’te birlikte görev yaptığı Arınç’ın son açıklamalarının isabetli olmadığını belirtti. Eski Meclis başkanlarından oluşan YİK’in, her ay bir araya gelerek devletin ve milletin önemli konularını müzakere ettiğini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

© Fotoğraf : Twitter Ahmet Hakan: Erdoğan Arınç’la yolunu alenen ayırmış oldu, bakalım Arınç gereğini yapacak mı?

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Şahin, Demirtaş ve Kavala’ya ilişkin konuların yargıya intikal ettiğini ifade ederek, “Yargının karar vereceği konularda bizim onlar adına hareket ederek, karar veriyormuş gibi izlenim oluşturmamız, beyanatta bulunmamız doğru değil” dedi.

Arınç’tan YİK’ten istifa sinyali

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği eleştiriler üzerine Kurul üyeliğinden istifa etmeyi gündemine aldığı öğrenildi. Arınç’ın, Erdoğan’dan görüşme talebinde bulunduğu, görüşmenin seyrine göre de Cumhurbaşkanı’na YİK’ten istifasını sunabileceği belirtiliyor. Arınç’ın AK Parti’den istifa gibi bir niyetinin de bulunmadığı dile getiriliyor.