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    Las tesis eylemi

    Las Tesis eylemine müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma açılmıştı, savcı, 'suç unsuru yok' dedi

    © Fotoğraf : Twitter
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011241043279384-las-tesis-eylemine-mudahalede-bulunan-polisler-hakkinda-sorusturma-acilmisti-savci-suc-unsuru-yok/

    Ankara’daki Las Tesis dansına sert bir şekilde müdahale ederek 9’u kadın 10 kişiyi gözaltına alan Emniyet görevlileri hakkında şikâyet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Savcılık “Suç ve suç unsuru yok” diyerek takipsizlik kararı verdi.

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup kadın, kadın cinayetlerini, cinsel saldırı ve istismarı protesto etmek üzere 12 Aralık 2019’da Kızılay’da Las Tesis dansı etkinliği yapmak istedi. Ancak polis etkinliğin izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Yapılan müdahalenin ardından, 9’u kadın 10 kişi gözaltına alındı. Bir grup kadın adına avukat Neslihan Varol, etkinliğe sert bir şekilde müdahale edildiği, müdahale sırasında bazı kadınların yaralandığını savunarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    'Emniyet personeli yasaya aykırı olarak müdahale etti'

    Avukat Varol suç duyurusunda, ‘Las Tesis’ dansının, hem ulusal hem de uluslararası mevzuat dikkate alındığında ifade hürriyetinin özel bir hukuki görünümü mahiyetinde olan toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak emniyet personelinin yasaya aykırı olarak müdahale ettiği belirtti.

    Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmaya Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de savcılığa gönderdiği savunmasında, eylemin izinsiz olması nedeniyle müdahale edildiği belirtilerek “Grup yapılan tüm ikna çabalarına, ikazlara ve müdahalelere rağmen dağılmamakta ve kanuna aykırı eylemlerinde ısrar etmesi üzerine, kamu düzenini sağlamak ve kanuna aykırı eylem yapan şahıslar hakkında Ankara Valiliği’nin yasaklama kararına istinaden idari yaptırım kararı tutanağı düzenlemek amacıyla kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle yakalama işlemi yapılmıştır. Yakalama işlemi yapılan şahısların görevliler hakkında asılsız ithamlarda bulunarak Cumhuriyet Savcılığı’na veya idari kurumlara şikâyette bulunmalarını engellemek amacıyla da doktor raporları alınmasının ve idari yaptırım kararı tutanağı düzenlemesinin ardından hastane önünde salıverilmişlerdir” değerlendirilmesi yapıldı.

    'Müdahale yasaya uygun'

    Savcılık, “Olay tarihinde Ankara Valiliği’nin yasaklama kararı olduğu bu nedenle müştekilerin eylem yapmadan önce valilikten izin almaları gerektiği, izinsiz şekilde yapılan eyleme polis memurlarının usul ve yasaya uygun olarak müdahale ettikleri, bu haliyle herhangi bir suç ve suç unsuru teşkil eden bir eylem bulunmadığı” gerekçesiyle şikâyet edilen polisler hakkında 12 Kasım’da takipsizlik kararı verdi.

     

    Etiketler:
    Kadın, Eylem, Polis, Gözaltı, Ankara, Las Tesis
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