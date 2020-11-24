Soylu'dan 'kadına şiddet' mesaj: 'Gecikmeyin' bile demiyorum, acele edin

İçişleri Bakanı Soylu, "Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'" dedi.