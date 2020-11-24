Kaftancıoğlu: İstanbul’da dün 201 ölüm ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girildi, tamamı Kovid-19

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün İBB’nin kayıtlarına ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girilmiş olan 201 ölümün tamamının Kovid-19 kaynaklı olduğunu söyledi.

Dün İBB’nin 201 ölümün ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla kaydedildiğini açıklaması ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konu hakkında açıklama yaptı.

Halk TV’de Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan’ın konuğu olan Kaftancıoğlu, “3 Kasım'da sadece İstanbul'da 'bulaşıcı hastalık' kodu ile giren vefat sayısı 201” dedi.

Bu vefatların tamamının Kovid-19 kaynaklı olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, şöyle konuştu: