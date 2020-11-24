Kılıçdaroğlu: Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk gemisinin aranması nedeniyle Almanya'yı da İtalya'yı da kınadığını belirtti. "Batı'nın Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını hepimiz biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, bunun en açık örneğinin Kıbrıs olduğunu söyledi.