Kılıçdaroğlu: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili olarak "Dokunulmazlığını kaldıracağız" dendiğini belirterek "Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım ben? Söyledim, yine söylüyorum. Bir canım var memleketime, bayrağıma, vatanıma feda olsun" ifadesini kullandı.