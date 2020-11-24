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    Kılıçdaroğlu: Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011241043280766-kilicdaroglu-eger-benim-dokunulmazligimi-kaldirmazsaniz-namertsiniz-vatan-hainisiniz/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili olarak "Dokunulmazlığını kaldıracağız" dendiğini belirterek "Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım ben? Söyledim, yine söylüyorum. Bir canım var memleketime, bayrağıma, vatanıma feda olsun" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerinin başında adalet kavramına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Eğer biz CHP’liler olarak, haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında susarsak, millete karşı görevimizi yapmamış oluruz. Biz CHP’liyiz. Bizim Türkiye’ye, dünyaya, insanlığa bakışımız ayrıdır. Biz insanlar arasında ayrım yapmayız. Bizim sevdamız Türkiye’dir" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Zeycan Yedigöl. 10 Nisan 1981 günü evladı alındı. Tam 39 yıldır evladının mezarını arıyor. 39 yılın sonunda hayata gözlerini kapadı. Bir anne evladına hasret, toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Adaletin olduğu yerde bu olur mu?

    Diyarbakır Valisi'ne tepki: Pes

    • Devletin dini adalettir. Adaleti sağlayacak olan kurumlardır. Örneğin bir vali devlet adına konuşabilir. Devleti temsil eder bulunduğu yerde. Vali sıcak siyasetin içine girmez. Valilik makamı sıradan bir makam değildir. Diyarbakır valimiz bir açıklama yapıyor. 'Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir. İş var' diyor. Pes. Diyarbakır Valisi’nin bu açıklaması devlet adamlığına yakışmaz.
    • Gebze’de işçiler işten atıldı, bir kısmı da ücretsiz izne çıkarıldı. Hak arıyorlar. Ankara’ya gelmelerine polis engel oluyor. Anayasa açıkça çiğneniyor. Bu insanlar iş istiyor, hak istiyor ama sen şiddet uyguluyorsun. İnsana saygı duymak zorundayız.
    • Türk gemimiz usulsüz bir şekilde arandı. Ne oluyor arkadaş ne oluyor? Benzeri İsrail’de olmuştu. Açtıkları davadan vazgeçtiler. AK Partili kardeşlerim ne düşünüyor? Biz hem Almanya'yı hem İtalya'yı kınıyoruz. Batı'nın Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını hepimiz biliyoruz. Bunun en açık örneği Kıbrıs.
    • Bunları dile getiren sadece Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Türkiye'de eserler gürlerler, oraya gidip susarlar.

    'Sözde bir FATİH projesi yapmışlardı, öğretmenlere ücretsiz bilgisayar vereceklerdi, vermediler'

    • Sözde bir FATİH projesi yapmışlardı, öğretmenlere ücretsiz bilgisayar vereceklerdi, vermediler. Nereye gitti para, hala belli değil.
    • Öğretmen Meslek Kanunu çıkaracağız, öğretmeni toplumda en saygın yere getireceğiz. Yoksulluk sınırı Türk-İş'e göre en son 7 bin küsur liraydı. Bu ülkede hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak.
    • Kovid'i bunlar terbiye etti herhalde. Akşam 20:00 ile sabah 10:00 arasında Kovid sokaklarda geziyor. Kalan saatlerde de virüs terbiye edildiği için kimseye bulaşmıyor herhalde.

    Bilim Kurulu üyelerine: Aranızda bir sözcü seçip ‘Şu önlemler alınmalı’ demediniz, siyasi iktidar size izin vermedi

    • (Bilim Kurulu üyelerine tepki) 'Efendim biz söylüyoruz, yapmıyorlar.' Yapmıyorlarsa ayrılacaksın kardeşim. Aranızda bir sözcü seçip ‘Şu önlemler alınmalı’ demediniz, siyasi iktidar size izin vermedi. Bir sözcü seçemediniz aranızda ya. Erdoğan, Bilim Kurulu Üyesi mi? Yalan söyleyen devletin itibarı olur mu? Gerçek ölümleri gizleyip göstermelik rakamları açıklarsanız dünya size inanmaz.
    • Ekonomiyi de deneme ve sınamayla götürüyorlar. Geçen hafta faiz lobilerinin istediğini, Merkez Bankası'nın faiz yükselteceğini söylemiştim. Yükselttiler. Erdoğan, 'Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor' demişti, meğer tefeciler için söylüyormuş. Faiz arttı.
    • Bütün bunların tamamı devletin yönetilmediğini gösteriyor. Çaktırmadan kredi kartı faizlerini de yükselttiler. Kredi kartını Erdoğan mı kullanıyor? Esnaf, öğretmen, işçi kullanıyor.

    'Sizden mi korkacağım ben?'

    • 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diyorlar. Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım ben? Söyledim, yine söylüyorum. Bir canım var memleketime, bayrağıma, vatanıma feda olsun.
    Etiketler:
    Koronavirüs, Dokunulmazlık, Öğretmenler Günü, Kıbrıs, Batı, İtalya, Almanya, Gemi, Türk, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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