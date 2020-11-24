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    Cemal Kaşıkçı

    Kaşıkçı'nın 30 yıllık arkadaşı ifade verdi: Kahtani ve ailesi tarafından tehdit ediliyordu

    © AP Photo / Hasan Jamali
    Türkiye
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    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha haber alınamayan, daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 20 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı duruşma görüldü.

    İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Ahmet bin Muhammed el Asiri ve Suud el Kahtani'nin de bulunduğu firari 20 sanık katılmadı. Sanıkları CMK'dan atanan avukatları temsil etti. Müşteki Hatice Cengiz avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sonra suç delillerini yok ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 şüpheli hakkındaki davanın, birleştirilmesine karar verildiğini belirtti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de duruşmaya katılma talebinde bulundu.

    ‘Tehdit eden Suudi kraliyet ailesine yakındır’

    Duruşmada, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı Ayman Nour tanık olarak dinlendi. Nour, "Cemal Bey'i 30 senedir tanırım. Londra'da bir dergi projesinde beraber çalıştık. Ölümüne kadar arkadaşlığımız devam etti. Kaşıkçı, Kahtani ve ailesi tarafından tehdit edildiğini söylüyordu. Kahtani Suudi kraliyet ailesine yakındır" dedi.

    2015’ten beri İstanbul’da yaşadığını ifade eden Nour, "Kaşıkçı bana 2016’da Emir Bin Selman ile buluşacağını söyledi. Gelecek yılın bütçesiyle ilgili tartışmaya girdiğini söyledi. En son Bin Selman ona 'Sen orada Ayman Nour’la neden görüşüyorsun' dedi. Cemal orada cevap vermemiş, Türkiye’ye geldiğinde benimle fotoğraf çekildi. Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak cevap vermiş oldu. Selman, Arap Baharına zıttı, benim de Bin Selman’ı sevmediğimi biliyordu" şeklinde konuştu.

    ‘Cemal o sırada hıçkırıklarla ağlamaya başladı’

    Nour, beyanlarını şu şekilde sürdürdü: "İlk kez onun bu kadar sert açıklama yaptığını gördüm. Bir hafta sonra İstanbul’a gelmesine de şaşırdım, çünkü gelmeden bana haber verirdi hep. Şehirde bir otelde buluştuk, bana ‘Mutlaka röportaj vermem lazım’ dedi. Sebebini sorduğumdaysa Suudi Arabistan’dan kendisinin arandığını, Kahtani’nin kendisini sert bir şekilde tehdit ettiğini söyledi. Cemal, o sırada hıçkırıklarla ağlamaya başladı, normalde çok sakindi. Tehdit edilmesinin sebebini sorduğumda, Kahtani hakkında yazı yazdığını ve töhmet altında bırakıldığını söyledi. Sonrasında yaptığı Skype konuşmasında hükümet ve aile aleyhine hiç konuşmadı"

    ‘Konsolosluğa tekrar gidince de olay oldu zaten’

    Kaşıkçı’nın Türkiye’deki konsolosluğa gidişini de anlatan tanık Nour, "Konsolosluktakilerin ona yaptıkları muameleyi sorduğumda ‘Arama noktasında kusur etmediler ama taleplerimi reddettiler’ dedi. Gitme sebebi olarak da Hatice Hanım’la evlenmek için konsolosluktan evrak alması gerektiğini söyledi. İlk gittiği görüşmede ona saygı göstermişler, mutlu olmuş. ‘Biz bu adamlara zulüm mü ettik’ diye düşünmüş. Evrakı vereceklerini de söylediklerinde Londra’ya gideceğini, dönüşte evrakı alacağını söylemiş. Konsolosluğa tekrar gidince de olay oldu zaten" ifadelerini kullandı.

    Duruşma ertelendi

    Tanığın dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Interpol’e yazılan müzekkereye cevap gelmesinin beklenmesine karar verdi. Heyet, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in katılma talebini reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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    Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Hatice Cengiz, Ahmet El Asiri, Suud el Kahtani, Suud Kahtani, Sanık, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan
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