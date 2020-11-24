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    İlyas Arık

    Şanlıurfa'da eşine günlerce işkence yapan sanığa 34 yıl hapis istemi

    © İHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011241043282847-sanliurfada-esine-gunlerce-iskence-yapan-saniga-34-yil-hapis-istemi/

    Şanlıurfa'da dini nikahlı eşine evin çatısına kurduğu barakada günlerce işkence eden sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    Şanlıurfa Akşemsettin Mahallesi'nde dini nikahlı karısını 5 gün boyunca eve kilitleyip işkence eden İlyas Arık hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Arık'ın 34 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şiddet sırasında kullanılan zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar silah olarak kabul edildi.

    İddianamede, İlyas Arık'ın şiddet uyguladığı Mırvet N.'nin ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" dediği de yer aldı. İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbar edildiğini anlayan İlyas Arık'ın polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığına da iddianamede yer verildi.

    İddianamede, Suriye uyruklu kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu belirtildi.

    Bu arada, hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

    Ne olmuştu? 

    Geçen ay, İlyas Arık'ın dini nikahlı eşi Mirvet N.'nin çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 5 gün boyunca eşinin işkence yaptığı belirlenen Mirvet N.'yi, çatıda kurulu barakada zincire bağlı kanlar içinde buldu. 

    DHA'nın aktardığı habere göre İ.A. 5 gün boyunca karısını zincirle dövdü, kerpetenle tırnaklarını çekti.

    40 gün önce doğum yaptığı belirtilen Mirvet N., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Barakada yapılan aramada ise kanlı halı, yastık ve işkencede kullanılan sopa ve zincir ele geçirildi.

    Arık, sevk edildiği adliyede eşinin kendisini terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdiğini söyleyerek işkence yaptığını itiraf etti. 

    Suriye'den 9 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelip Şanlıurfa’ya yerleşen Mirvet N.'nin, İlyas Arık ile 2.5 yıl önce dini nikahla evlendiği belirlendi. Genç kadının evliliği süresince defalarca eşinin şiddetine maruz kaldığı ve bu süreçte de kentte bulunan kadın konukevine sığındığı ortaya çıktı. Mirvet N.'nin birkaç kez kendi isteğiyle kadın konukevinden ayrılıp yanına gittiği İlyas Arık'ın her defasında kadın şiddet uyguladığı kaydedildi.

    Etiketler:
    Hapis istemi, Hapis, Kadına şiddet, Şanlıurfa
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