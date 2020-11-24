2 kişinin öldüğü metro göçüğünde 9 sanığa hapis cezası

İstanbul Ümraniye'de 2 Kasım 2018 tarihinde metro inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan inşaata komşu sitenin güvenlik görevlileri 23 yaşlarındaki Mehmet Altun ve Güray Halat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 16 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 15 sanık ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, metro inşaatının yüklenici firmanın proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, tüneller şefi Hasan Baştan, kısım şefi Necmi Mercan, depo sahası şefi Mustafa Kızıldağ'ın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, diğer 7 sanığın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde Ümraniye Parseller mahallesi Sahur sokakta inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatıldı. Metro inşaat şantiyesine komşu vaziyette bulunan bir sitenin güvenlik görevlileri Mehmet Altun ve Güray Halat'ın zeminin çökmesiyle birlikte göçük altında kalarak vefat ettikleri kaydedildi.

Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen kusur raporunda metro inşaatının yüklenici firmasında proje müdürü Hacı Mustafa Y., proje müdür yardımcısı Rıfkı T., jeoteknik şefi Ali Ferhat A., tünel şefi Taner K., depo sahası şefi Vahit Ç., metro inşaatının alt yetkili firmasında proje müdürü olarak çalışan Haluk U., tüneller şefi Hasan B., kısım şefi Necmi M. ve depo sahası şefi Mustafa K.'nin göçük olayının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi.

Metro inşaatının müşavir firmasında proje müdürü Naim Mesut T., inşaat kontrol amiri Metin B., jeoteknik değerlendirme şefi İlke Kır ile olay tarihinde aynı danışmanlık firmasında NATM Tünel Şefliği görevini paylaşan Özer A., Oytun K., Serkan V. ve Umut T.'nin olayda asli kusurlu oldukları, hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Güray Halat'ın ise kusursuz oldukları vurgulandı.

İddianamede, 16 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.