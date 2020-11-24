Hayat Eve Sığar (HES) kodunda riskli olan vatandaş, tramvaya binmek üzereyken yakalandı. Vatandaşın "Yasak varsa var, para çekmeye çıktım" demesi dikkati çekti.

Samsun'da tramvaya binmek üzere olan Y.O. için HES kodu sorgulaması yapıldı. Bunun sonucuna göre Y.O.'nun riskli olduğu belirlendi ve filyasyon ekipleri olay yerine çağrıldı.

Riskli vatandaş, filyasyon ekipleri gelene kadar polis ekipleri tarafından izole edildi.

Y.O.’nun savunması ise tepki çekti. "Yasak varsa var. Para çekmeye çıktım" diyen Y.O., daha sonra olay yerine gelen filyasyon ekiplerine teslim edildi.

SAMULAŞ ekipleri tarafında bütün durak dezenfekte edildi.

Tramvaya binmek üzereyken riskli olduğu tespit edildi: 'Yasak varsa var, para çekmeye çıktım'https://t.co/1Ue7VaUExU pic.twitter.com/NmgoFlsSR3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 24, 2020

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