Gökçek'ten Arınç'a 'AK Parti'den de istifa et' çağrısı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifası sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

"Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Ama bence yetmez. Yeter mi tweet alemi? Kanaatinizi yazın ki, ne düşünüyorsunuz Bülent de öğrensin" diyen Gökçek, bir sonraki paylaşımında da şunları söyledi:

"Yorumlarda tweet aleminin yüzde 99'u Bülent Arınç'a 'AK Parti'den git' diyor. Çağrılara kulak ver Bülent. İstenmediğin yerden çek git."

BİR SAATTE 101.207 KİŞİ TWEETE GİRMİŞ...⤵️



YORUMLARDA TWEET ALEMİNİN % 99’U BÜLENT ARINÇ’A AK PARTİDEN GİT DİYOR...



ÇAĞRILARA KULAK VER BÜLENT.

İSTENMEDİĞİN YERDEN ÇEK GİT. pic.twitter.com/FwMHJXBESX — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 24, 2020

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