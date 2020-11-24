AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki: Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı ne olacak?

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- (CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki) 'Biz iktidara gelirsek S-400'leri iptal ederiz' diyorlar, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı ne olacak?

- Reform demek, vatandaşın taleplerinin devlete daha çok yansımasını sağlayacak paketlerdir. Reform süreci demokrasinin derinliğidir. Buna başka anlamlar yükleyenleri görüyoruz.

- Hayat dinamiktir, devletin sahibi vatandaşımızdır. Dolayısıyla vatandaşımızın sesini, taleplerini devlete, kamu hayatına daha çok yansıması için bu çalışmalar yapılıyor.

- İrini Harekatı çerçevesinde yapılan aramayı şiddetle kınıyoruz. Hiçbir nezaket gözetmeksizin, insani yardım malzemesi taşıyan gemiye müdahale etmiştir. Yanlış iş yapmışlardır. Burada herhangi bir şekilde bu ambargoyu delen taraf Türkiye değildir. Türkiye, BM'nin kabul ettiği meşru yönetime destek veriyor.

- Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rus ordusuyla ortak bir merkez kurulacak. Birlikte gözlem yapılacak.