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    Ömer Çelik

    Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: MYK'mız görüşlerinin doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahip

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011241043283661-celik-arinc-istifasiyla-ilgili-konustu-mykmiz-goruslerinin-dogru-bulunmadigi-yonunde-mutabakata-sahip/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifasıyla ilgili olarak "MYK'mız görüşlerinin doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahip" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • "Öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Her birimizin hayatının dönüm noktasında mutlaka bir öğretmenimiz var. Hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz. Her birine bir kez daha Öğretmenler Günü vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Özellikle Kovid sürecinde büyük gayret gösteren eğitimcilerimize AK Parti MYK'sı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz.
    • Diyarbakır annelerinin mücadelesinin tarihe geçecek iki boyutu var. Annelerin vicdan nöbetiyle, evlatlarına kavuşma çığlığı ile bu eylemleri yapmaları, ikincisi de ana akım pek çok yer, gerek yabancı basın tarafından sistematik bir şekilde görmezden gelinmesi. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için mücadele veriyorlar. Maalesef görmezden gelinmeye devam ediliyor. O annelerin çığlıkları evlatlarına ulaşıyor ve kavuşmaya devam ediyor.
    • Geçenlerde bazı STK'lar, şehitler, gazilerle ilgili onlara destek verdiler, bir kere daha destek verenlere şükranlarımızı arz ediyoruz.
    • CHP'li Sayın Çeviköz'ün bazı açıklamaları oldu. Burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olunca biraz bekliyoruz, acaba tashih etme imkanı söz konusu olabilir mi diye. Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda bilinci pekiştirmek için buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beklememize rağmen bu açıklamalar yapılmayınca biz de açıklamalarımızı yaptık.
    • Türkiye'nin S-400'leri niye aldığı belli. Müttefiklerimizden patriot almak istedik, satmadılar. Geçici olarak buraya yerleştirilen patriotları aldılar, gittiler. Uygun şartlar Rusya tarafından verildiğinde gerçekleşti. Halen de söylüyoruz patriotları almaya hazırız diye. CHP'den çıkıyor biz iktidara gelirsek S-400'leri iptal edeceğiz diyor. Türkiye'nin hava savunma sistemi, güvenlik ihtiyacı ne olacak? Bu bir kes-kopyala-yapıştır, tercüme ve ithal ikameci anlayıştır. Demokrasiyi bir mal gibi görüp bir yerden bir yere ithal edeceklerini sanıyorlar.
    • Niçin Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı için tedarik ettiği sistemleri iptal edecekler? Türkiye'nin Libya'da meşru çıkarlarını korumak için giriştiği mücadeleyi niye eleştiriyorsunuz? Milli çıkarlarımıza halel getirmek isteyen Hafter yönetimi söz konusu. Suriye'den asker çekmemizi istiyorlar. Bütün bu tablonun içinde Biden'e dönük olarak demokrasi vurgusu sözleri siyasi bilinçten yoksun, ahlaki olarak asla kabul edemeyecek sözler olduğunu düşünüyoruz. Bunu düzeltmelerini beklerdik. Demokratik açıdan saygısızlık, ahlaki açıdan kabul edilemezdir.
    • Geçmişte kendisini büyükelçi olarak tanıyoruz. Bunu düzeltmek yerine çıktı, bizim eleştirilerimizin kötücül bir değerlendirme olduğunu söyledi. Mantıktan ve kendini ifade etme kabiliyetinden yoksun bir yaklaşım. Demokrasi dünyaya açıktır, demokrasilerin dayanışmasını bütün dünya ile konuşabilirsiniz. Bununla ilgili mekanizmalar da vardır. AB Parlamenter Konseyi vardır, başka mekanizmalar vardır. Demokrasinin evrensel niteliğine dönük olarak bir dayanışma meselesinden bahsetmiyoruz. Tam tersine bir başka odaktan demokrasi talebi, bir ithalat demokrasisi şeklindeki yaklaşımdan bahsediyoruz.
    • Demokratik dayanışma konusunda bir talep başka türlü ifade edilir, demokrasiyi ithal etmek bunların söylediği gibi ifade edilir. Eğer ABD'ye, Avrupa'daki müttefiklerimize çağrı yapacaksanız, meşru dayanışmanın çağrısı şunlar olmalıydı; ABD yönetimine geçmişteki hataları yapmayın olabilirdi. Şunun söylenmesi gerekiyordu; demokrasimizi tehdit eden unsurlar başka. Yeni yönetime Trump döneminde PKK/PYD terör örgütüne TIR'lar, uçaklar dolusu silahlar verdiniz, üstelik NATO müttefikine karşı terör örgütünü desteklediniz.
    • PKK/PYD'ye verilen silahların toplanması, terör örgütüne dönük olarak eğitim çalışmalarının sona erdirilmesi, gerçek bir terör örgütü muamelesi yapılması söylenmeliydi. Bunun yerine demokrasi vurgusu diye bir yaklaşımdan bahsediliyor. Yeni yönetime söylenmesi gereken bir başka husus şudur; Türkiye'nin milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM'nin, milli iradenin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamının bombalanmasında doğrudan fail olan FETÖ'nün aynı DEAŞ terör örgütüne yapılan muameleye tabi tutulması müttefiklerimize söylenmeliydi.
    • Terör örgütü liderinin orada barınmasının bizim demokrasimize tehdit oluşturduğunu söylenmeliydi. Ama bunun yerine örneğin biz iktidara gelirsek S-400'leri iptal edeceğiz gibilerinden Türkiye'nin ve güvenliğinden taviz veren bir yaklaşım ortaya konulmuştur. S-400'ü verdiğiniz zaman müttefiklere 'aynı şartlara patriot temin' edin diyor musunuz? Bunların hiçbiri söz konusu olmuyor.Türkiye'ye F-35 verilmesine engellenmesine ses çıkarıyor musunuz?
    • Türkiye'nin Libya ve Azerbaycan'a yönelik ambargonun deldiğine dair kara propagandaları dillendirmek ana muhalefet partisinin işi midir? Kapalı Maraş'ın açılmasından rahatsız oluyorlar. Karşımızdaki Rum tarafı KKTC'yi eşit muhatap kabul etmiyor, eşit topluma dayalı bir çözüm, siyasi hak vermek istemiyor. En son Doğu Akdeniz'deki gaz değerlerinin elde edilmesinde baştan bunlar mekanizmaya bağlansın denildi. Hayır diyorlar, herhangi bir mekanizmaya bağlamayalım, bunu alır cebime koyar, bir gün çözüm olursa Türk tarafına veririm gibilerinden saygısızlık yapıyor.
    • Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var? Dolayısıyla bunlar demokratik açıdan dayanışma anlamına gelmeyen sözlerdir.Bunlar demokratik açıdan karşılıklı olarak bir güç dayanışması anlamına gelmeyen sözlerdir. Demokratik değerler konusundaki siyasi dayanışma yaklaşımlar son derece saygıdeğerdir. Ama burada tek taraflı bir akışkanlık var o da ithalat demokrasi dediğimiz ahlaki açısından kötü, Türk halkının demokratik değerlerine sahip çıkmak açısından saygısızca olarak değerlendirebileceğimiz tutum var.
    • Kendi ülkesini şikayet edip demokrasi talebinde bulunuyor. Karşı taraf size sormaz mı antidemokratik sicilinizi? Seçim dışı yollarla iktidar değiştirmek nedir diye bir soru sorulmuş olsa ne cevap vereceksiniz?
    • Bir kere daha söylüyorum, keşke bunu düzeltselerdi, daha sonraki açıklamalar durumu daha da vahim hale getirdi. Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda özeleştiriye girmeleri kendileri ve ülkemiz için değerli olacağının faydalı olduğunu düşünüyoruz.
    • Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reform, hukuk, yargı, siyasi reformlar siyasi kimliğimizin bir parçası. Önemli bir reform uygulamasını Türk siyasi hayatına paketlerle, uygulamalarla ortaya koyduk. Reform vatandaşların talepleri demektir. Demokrasinin toplumun bütün kılcal damarlarına ulaşması demektir. Reform süreci demokrasinin derinliğidir.Birtakım başka anlamlar yükleyen olduğunu görüyorum. Şartlar değişir, hayat değişir, toplumun taleplerinin siyasette temsil edilmesi konusunda yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulur. İşte bu siyasi reformlarla, hukuk reformlarıyla gerçekleştirilir. Hayat dinamiktir. Bütün kurumların sahibi, devletin sahibi ana odak vatandaşımızdır.
    • AB tarafından yürütülen İrini harekatı çerçevesinde bir Alman savaş gemisi tarafından yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Hamburg isimli Alman savaş gemisi hiçbir nezaketi gözetmeksizin insani yardım malzemesi taşıyan gemiye müdahale etmiştir. Bu müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar.Bu ambargoyu delen taraf Türkiye tarafı değildir. Türkiye BM'nin destek verdiği meşru yönetime destek veriyor.

    'Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya ile ortak merkez kurulacak'

    • 20 Kasımda Ağdam'a Azerbaycan ordusu girdi. Şimdi burada Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya ile ortak merkez kurularak. Türk ordusu bu barışın kazanımları konusunda gözlem yapacak. TBMM de yetkiyi verdi.

    'Fransa yanlış uygulamaları sürdürüyor'

    • Fransa yanlış uygulamaları sürdürüyor. Bu bir hastalıktır. Yani DEAŞ insanlık için en tehlikeli terör örgütlerinden biriyse Avrupa'da DEAŞ'ın karşılığı faşistlerdir. Doğru prensiplerle bunlarla mücadele edilmesi gerekir.

    Soru - cevap

    • (Bülent Arınç'ın istifası) Kendileri istifalarını sundular. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. MYK'da bu konu değerlendirildi. MYK'mız görüşlerinin doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahip."
    Etiketler:
    Bülent Arınç, Reform, istifa, görüş, MYK, İrini Harekatı, Ömer Çelik, AK Parti
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