Rusya, vizonları Kovid-19'a karşı aşılayacak

Bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsle enfekte olmuş vizonların görülmesinin ardından Rusya Halk Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) vizonlara yönelik bir Kovid-19 aşısı üzerinde test yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonuna demeç veren 'Russkiy Sobol' (Rus Samuru) adlı devlet kürklü hayvan yetiştiriciliği şirketinin genel müdür vekili İvan Nesterov, Rospotrebnadzor'un vizonlara yönelik bir aşıyı test ettiğini söyledi.

Nesterov, test sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Rusya'daki vizonların aşılanmasının planlandığını ifade etti.

Rusya'da hastalığın vizonlardan insanlara geçip geçmediğine dair araştırmalar yaptıklarını anlatan Nesterov, böyle bir durumu doğrulayan hiçbir vaka tespit edilmediğinin altını çizdi.

Daha önce İspanya, Danimarka, Yunanistan ve son olarak Fransa'da vizonlarda koronavirüse rastlanmıştı. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, koronavirüs mutasyonlarının aşı çalışmalarını etkileyebileceği endişesiyle vizon yetiştiriciliğini en erken mart ayına kadar yasaklayan bir kararname imzalamıştı.