Türkiye'den Ege'de 3 yeni NAVTEX kararı

Türkiye, Ege’de 3 yeni Navtex ilan etti. Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınlandı.

Uyarıda şunlar denildi:

* Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

* Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

* Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.