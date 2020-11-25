Kayıt
08:13 25 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Pınar Gültekin'in annesi: Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1043285679_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_c6dac9ef3844ca8a8856ced9f0441713.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011251043285709-pinar-gultekinin-annesi-yasalar-degismezse-her-gun-bir-kadin-olmeye-devam-edecek/

    Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme talep etti ve “Kadın katilleri ömürleri boyunca hapisten çıkmasın ki başka kadınlar da ölmesin. Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Muğla’da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyor.

    ‘Bu acı geçmiyor’

    Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, "Kadın ölümleri yüreğimi acıtıyor" diyen anne Gültekin, “Pınar’dan önce de TV’de hep kadınların öldürüldüğünü görürdüm ama aklıma hiçbir evladım gelmedi. Pınar öldükten sonra da bir şey değişmedi. Yine gencecik kızlar öldürülüyor. Kızımın acısını hâlâ yaşıyorum. Bu acı geçmiyor. Her annenin de benim gibi yüreği acıyordur” dedi.

    Yasaların yetersiz olduğunu vurgulayan anne Gültekin, “Bu katiller hak ettiği cezayı almış olsa, bu kadar kadın öldürülmez. Ne de olsa birini öldürdükten sonra hapisten çıkacaklarını biliyorlar. Bildikleri için de öldürmeye devam ediyorlar. Ben her gün ‘Kadın cinayetleri son bulsun’ desem de bir şey değişmeyecek. Eğer bilsem ki değişecek nefesim kesilene kadar çıkar her gün konuşurum. Benim konuşmamla olacak iş değil. Eğer olsaydı, Özgecan’ın annesi konuştuğunda, Emine Bulut’un annesi konuştuğunda ya da binlerce öldüren kadının annesi konuştuğunda bir şeyler değişirdi. Bizim konuşmamızla olacak iş değil, yasaların değişmesi gerekiyor. Yasalar değişsin kadın katilleri, caniler ömürleri boyunca hapisten çıkmasın ki, başka kadınlar da ölmesin. Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek” diye konuştu.

    ‘Çok öfkeliyim’

    “Ben kızımın gülüşünü çok özlüyorum” diyen Gültekin sözlerine şöyle devam etti:

    © İHA / BEKİR TOSUN - EREN AYHAN
    Pınar Gültekin'in babası konuştu: Kızımın katili yalnız değil
    “Bazen bu yaşadıklarımızın gerçek olmadığını, Pınar’ın okulda olduğunu ve sınavları bitince çıkıp geleceğini düşünüyorum. Bunun böyle olmasını çok isterdim ama değil. Ölümünü ne ben, ne babası, ne de kardeşleri kabullenmiş değiliz hâlâ. Kızımın okulunun bitmesine 2 ay kalmıştı, 2 ay sonra çıkıp İstanbul’a gelecekti. Ama o katil engel oldu. Kızımın hayalleri vardı ama hayalleri de hayatı da yarım kaldı. Çok öfkeliyim ve her gün bir kadının öldüğünü gördükçe bu öfkem daha da artıyor.”

    ‘Hepimiz ölüyüz artık’

    Baba Sıddık Gültekin de şunları söyledi:

    “Kızımdan sonra keşke hiç kadın ölmeseydi ve Pınar Türkiye’deki son kadın cinayeti olsaydı. Maalesef ki Türkiye’de yargı sistemi bu noktada zayıf kalıyor. Ben buradan Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na sesleniyorum; ‘Bu cinayetler dursun’ tek isteğimiz bu. ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ diye bir söz var çok doğru. Pınar ile birlikte hepimiz öldük. 8 kişiydik 8’imiz de ölüyüz artık. Acıyı yaşayan bilir, yüreğimiz yanıyor.”

    Etiketler:
    açıklama, Kadın cinayeti, Cinayet, Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Agora 2020 Yılının En İyi Fotoğrafları Yarışması'nın finalist listesine giren Fransız fotoğrafçı Mathēo'nun Gökyüzü İzleyicileri isimli çalışması
    Agora 2020 Fotoğrafçılık Yarışması'nın finaline kalan fotoğraflar
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet