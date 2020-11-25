Kayıt
09:44 25 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mandalina

    Türkiye 1 ayda 110 milyon dolarlık mandalina ihraç etti

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104049/95/1040499589_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_17288d4fbcaa13a2ed20ebfc82816b0c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011251043285773-turkiye-1-ayda-110-milyon-dolarlik-mandalina-ihrac-etti/

    Pandemi döneminde dünya Türk mandalinasına hücum etti. Türkiye, Covid-19 virüsünün panzehiri olan ve mandalinadan 2020 yılında bir aylık dönemde yüzde 12’lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde etti.

    Türkiye, mandalinada 2020 yılı için belirlediği 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Tadı, ince kabuklu olma özelliği ve kokusuyla en çok tercih edilen mandalina türü olan Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden satsuma mandalina yüzde 13’lük ihracat artışıyla 52 milyon 400 bin dolarlık ihracata ulaştı. Satsuma mandalina toplam mandalina ihracatından aldığı yüzde 48’lik payla dünyanın en çok tercih ettiği mandalina türü oldu.

    Ege Bölgesi’nden yapılan mandalina ihracatı yüzde 83 arttı

    2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden yapılan mandalina ihracatı ise yüzde 83’lük artışla 5,1 milyon dolardan, 9,5 milyon dolara yükseldi.
    Mandalinanın C vitamini deposu olduğunu, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dünyanın her tarafından mandalina talebi geldiğini, mandalina ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

    400 milyon dolarlık hedefe koşuyoruz

    Covid-19 virüsünün pandemiye dönüşmesiyle birlikte sağlıklı ve insan vücudunda bağışıklığı güçlendiren gıdalara talepte artış yaşandığının altını çizen Uçak, “Birliğimiz tarafından yaptırılan 2020 yılı Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nde, Ege Bölgesi’nin 2020 yılı satsuma mandalina rekoltesi, 2019 rekoltesine göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton olarak öngörülmüştü. Havaların gecikmeli de olsa soğumaya başlamasıyla birlikte mandalinaya hem iç piyasada, hem de tüm dünyada talep artışı oldu. 2020 yılında 243 bin ton mandalina ihraç ettik ve 109 milyon 541 bin dolar dövizi hanemize yazdırdık. 2019 yılında mandalina ihracatından 347 milyon dolar döviz elde etmiştik. 2020 yılı içinde 400 milyon dolar hedef belirlemiştik. 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

    Mandalinanın yüzde 84’ü Rusya, Ukrayna ve Irak’a gitti

    Türkiye’nin 2020 yılında mandalina ihracatında ilk sırayı 63 milyon 843 bin dolarlık tutarla Rusya Federasyonu aldı. Ukrayna, 15 milyon 920 bin dolarlık Türk mandalinası talep ederken, Irak’a 12 milyon 879 bin dolarlık mandalina gönderildi.

    Türkiye’nin üç ülkeye yaptığı mandalina ihracatı 92,6 milyon dolara ulaştı. 2020 yılında Türkiye’nin yaptığı mandalina ihracatının yüzde 84’ü ilk üç ülkeye yapılırken, mandalina ihraç edilen ülke sayısı 62 olarak kayıtlara geçti.

    Etiketler:
    Rusya, ihracat hacmi, ihracatçı, Mandalina
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Agora 2020 Yılının En İyi Fotoğrafları Yarışması'nın finalist listesine giren Fransız fotoğrafçı Mathēo'nun Gökyüzü İzleyicileri isimli çalışması
    Agora 2020 Fotoğrafçılık Yarışması'nın finaline kalan fotoğraflar
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet