FSB, Moskova bölgesinde terör saldırılarını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), IŞİD'e bağlı bir hücrenin üyeleri tarafından Moskova bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırılarını önledi.

FSB'nin açıklamasına göre, IŞİD'e bağlı bir hücrenin üyeleri tarafından Moskova bölgesinde planlanan terör saldırıları engellendi. Teröristlerin bulunduğu yere yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı, çeşitli eşyalar ve belgeler ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, Vladimir bölgesinde bir Orta Asya ülkesinin vatandaşı olan bir hücre üyesini yakaladı. Diğer şüphelilerin nerede olduğu belirtilmedi.

FSB’nin elinde hücre üyelerinin örgüte militan alımı yaptığı ve teröristlerin ihtiyaçlarını karşılamak için para topladığına dair kanıt bulunuyor.

Sonbahar döneminde başkent Moskova, Volgograd ve Stavropol’de planlanan saldırılar engellenmişti. FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov’a göre, son 10 yıldır 150’den fazla terör saldırısı önlendi.