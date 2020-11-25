Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın cezası onandı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'a, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin 'kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin 'kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Danıştay saldırısı davasında temyiz incelemesini tamamlayan Daire, Alparslan Arslan'a verilen cezayı onadı.

Sanıklardan Mahmut Güzel'e 'silah ticareti yapmak' suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına hükmedildi.

Davanın diğer sanıkları, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında 'kasten adam öldürmeye yardım' suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin 'öldürülmesine teşebbüse yardım' suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay verilen hapis cezaları da onandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin onama kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.